Pioli | Cristiano Ronaldo è maniacale cura ancora oggi le partite come se avesse vent’anni

Nel corso dell’ultima conferenza stampa tenuta a Riad, Stefano, allenatore ex Milanall’Al-Nassr, ha risposto a molte domande dei media italiani, impegnati questa sera nel seguire la finale di Supercoppa italiana tra Inter e i rossoneri di Conceiçao.: «Non sono più “on fire”: è il passato»Di seguito un lungo estratto delle dichiarazioni dell’ex allenatore – tra le altre – di Lazio, Fiorentina e Bologna oltre che del Milan:«Ho visto poco del Milan in questa stagione. All’inizio non mi andava di vederla, era difficile per me. Quindi faccio fatica a dare giudizi in generale: ho visto il secondo tempo di Madrid, giocato bene, una gran vittoria. Invece con la Juventus non è stata una grande partita. Auguro loro sempre il meglio, per quello che ho vissuto con i miei giocatori.