Per la libertà di Sansal

"Dicembre volge al termine e Boualemrimane in carcere” scrive su Le Figaro Florence Kuntz. Quali notizie gli sono giunte? Dall’Algeria, dove il “discorso alla nazione” del presidente Tebboune sembra aver spento le speranze di un imminente rilascio? E dall’Europa? A Strasburgo, durante le ultime sessioni del Parlamento europeo, c’è stato un timido segnale di inasprimento dell’Ue nei confronti di Algeri. Deve essere visto come un’opportunità per creare una più ampia mobilitazione delle istituzioni europee a favore di un cittadino europeo, imprigionato per la suadi espressione e in violazione delle regole elementari di difesa. E’ vero che, dopo l’assurda notizia del suo arresto, l’autore francofono ha beneficiato di un ampio sostegno da parte della comunità culturale francese.