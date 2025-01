Inter-news.it - Ordine: «Milan, con l’Inter la partita meno importante di gennaio»

ha tutta una sua tesi sulla finale di Supercoppa tra Inter e, che si disputerà a Riad. Il giornalista parla dinon fondamentale.LE TEORIE DI– In collegamento su Pressing, Francoespone la sua discutibilissima tesi in merito alla finale di Supercoppa: «Per ill'unicanon fondamentale del mese diè proprio ladi domani contro. Perché se dovesse vincere quella che manca eventualmente sarebbero le due partite in Champions League e qualchein campionato per guadagnare punti e accorciare su Lazio e Fiorentina. Ipotesi: se ilvince la Supercoppa, poi non si qualifica per la Champions League e deve fare i playoff, a fine stagione secondo voi vanno in giro con la coppa?».