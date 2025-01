Spazionapoli.it - Napoli, testimonianza choc di un tifoso: l’accaduto in tribuna a Firenze

Leggi su Spazionapoli.it

Calcionotizie- Ladi unpresente inal Franchi è scioccante: cosa è successo a.Ilha effettuato aè una delle prestazioni più brillanti della sua stagione. Gli azzurri hanno prevalso con un netto 3-0, nonostante le pesanti assenze di Politano e Neres. In questo modo, i ragazzi di Conte si sono così confermati al primo posto in classifica in una giornata dove molte big non sono scese in campo per gli impegni in Supercoppa.Ci sarebbe piaciuto parlare solo di calcio in relazione a questa partita, ma purtroppo non può essere così. Tanti i fatti verognosi infatti accaduti sugli spalti e fuori dallo stadio, compreso l’allontamento di alcuni giornalisti napoletani presenti fuori dallo stadio.Vergogna a: il racconto deldelRadio Kiss Kissha potuto raccontare ulteriori dettagli accaduti allo stadio attraverso l’intervento in diretta di unazzurro presente inal Franchi alla trasmissione Radio Goal.