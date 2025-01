Mistermovie.it - Mister Movie | Conclave trionfa ai Golden Globes 2025: il film che sfida le convenzioni

Leggi su Mistermovie.it

Ilha portato un grande riconoscimento per, la pellicola diretta da Edward Berger e tratta dal romanzo di Robert Harris. Agli ultimi, lo sceneggiatore Peter Straughan ha vinto il premio per la Migliore Sceneggiatura, consacrando ulteriormente iltra le opere più discusse dell’anno. Con un punteggio del 93% su Rotten Tomatoes, il successo del lungometraggio non si limita solo alla critica, ma anche alle accese discussioni attorno alla sua trama e al finale audace.La forza è nella Trama ed il finale dioffre uno sguardo approfondito sulle complesse dinamiche del Vaticano durante l’elezione di un nuovo papa, seguendo il cardinale Lawrence, interpretato da un magistrale Ralph Fiennes, mentre guida il Collegio dei cardinali in un momento cruciale per la Chiesa.