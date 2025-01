Mistermovie.it - Mister Movie | Chris Diamantopoulos sogna di essere Goblin in una serie prequel Disney+

, noto peruna delle voci di Topolino e per i suoi lavori di doppiaggio in ruoli iconici come Green Arrow e Steve Trevor nei film animati DC, ha recentemente espresso il desiderio di interpretare Norman Osborn, alias Green, in unadel Marvel Cinematic Universe su.La proposta diper la”class="wp-block-heading">Durante un’intervista con The Direct, l’attore ha lanciato la sua idea per unadedicata al personaggio di Norman Osborn. “Sono stato un fan della Marvel per tutta la vita,” ha dichiarato, spiegando come il suo amore per i fumetti sia iniziato da bambino e sia ora condiviso con suo figlio, grande appassionato di collezionismo di fumetti degli anni ’80 e ’90.ha proposto unachiamata semplicemente, che esplori la trasformazione di Osborn da uomo d’affari a supercattivo.