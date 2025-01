Pianetamilan.it - Milan Femminile – Le rossonere attese da un gennaio importante

Leggi su Pianetamilan.it

(Fonte ac.com) Non poteva esserci mese più impegnativo per inaugurare l'anno nuovo, per il2025 vedrà leimpegnate su due fronti importanti, poiché all'impegno in Serie A si affiancherà quello in Coppa Italia. La doppia sfida contro la Fiorentina, rivale ormai storica delle ultime stagioni: 180' nello spazio di 12 giorni per accedere a quella Semifinale sempre centrata nelle ultime cinque edizioni. Non sarà affatto facile confermare tale traguardo, però, e non solo perché le Viola stanno conducendo un campionato di vertice e negli scorsi mesi sono state impegnate anche in Women's Champions League. La doppia sfida (andata al PUMA House of Football il 16, ritorno il 28 al Viola Park) sarà concentrata tra tre appuntamenti di campionato molto delicati, decisivi per mantenere vivo l'obiettivo Poule Scudetto.