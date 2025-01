Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Al Rajhi vince tra le auto, Sanders trionfa nelle moto, testa a testa tra i camion

11:11– Il distacco di Zala, attualmente terzo, è invece di 20:31.11:01– Finale di stage al cardiopalma! Al rilevamento 897, il penultimo della corsa, Macik ha superato nuovamente Loprais. Lo scarto tra i due è di 2:2010:35– Macik al momento è distante solo +6:12 rispetto a Loprais. Zala invece occupa la terza piazza con +19:2910:31– Loprais mantiene la leadership della gara! Al passaggio 831 il ceco guida in 10:28.58. Macik è secondo a +6:12, Zala invece è terzo a +20.06. Il pilota è arrivato per primo anche al rilevamento 868. Il traguardo non è lontano10.02– Non arrivano aggiornamenti, il gruppo diè atteso al rilevamento 838.10.00– Cambia la classifica in base ai bonus accreditati ai rider! Inresta Yazeed Alin 10:56:54, ma in seconda posizione sale Lategan a un distacco di 4'16", sopravanzando così Al Attiyah che si deve accontentare della terza posizione a 6'29".