Il Napoli con Conte è rinato partendo dalla difesa | è la migliore d’Europa insieme all’Atletico Madrid CorSport

Antonioha trasformato ildopo il disastro post-scudetto. Ora la squadra ha 16 punti in più rispetto all’anno scorso, dopo 19 giornate, e vanta la migliordei top 5 campionati europei.ha restituito alcredibilità e ambizione, è la migliorScrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:Ilè primo con 44 punti, ha la miglior, è forte, brillante, lanciato e può sognare. Antonioè tornato imperioso, dominante, vincente come ognuno dei giorni vissuti da quando ha scelto di cimentarsi col calcio. De Laurentiis lo inseguiva da anni; ha provato a convincerlo a novembre 2023 per far risorgere una squadra svuotata nell’anima, poi ha aspettato il momento giusto e alla fine ci è riuscito. Ilha restituito credibilità, forza e ambizioni scudetto alla squadra.