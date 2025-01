Grease | dal cast al finale tutte le curiosità sul film

Leggi su Cinefilos.it

: dalallesulConsiderato ancora oggi come il musical di maggio successo nella storia del cinema,arrivò nelle sale di tutto il mondo nel 1978, dando vita ad un fenomeno mai passato di moda. Diretto da Randal Kleiser, questo è basato sull’omonimo spettacolo di Jim Jacobs e Warren Casey. Divenuto uno grandissimo successo a Broadway, l’arrivo sul grande schermo non fece che confermarne la popolarità a livello mondiale grazie alle sue canzoni, alle tematiche e ai suoi protagonisti. Ilcontribuì infatti a lanciare definitivamente le carriere di John Travolta e Olivia Newton-John.Con un budget di soli 6 milioni di dollari, ilarrivo ad incassarne a livello mondiale oltre 394, affermandosi come il titolo più visto della sua stagione. L’incredibile successo di pubblico è stato accompagnato anche da un particolare favore di critica, la quale elogiava le energiche coreografie come anche le tematiche.