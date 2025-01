Lanazione.it - "Gradito ritorno l’argentino in mezzo ai pali". Ma dalle trattative c’è chi vorrebbe un bomber

Leggi su Lanazione.it

I tifosi aquilotti invitano il club bianco a pensare in grande: "Se la squadra sarà mantenuta così com’è, senza cessioni eccellenti e sarà rinforzata con un attaccante rapido e un centrale difensivo, potrà lottare per la A diretta. Chichizola è un". Luca Brignolo plaude aldel portiere argentino: "È un giocatore di esperienza che conosce bene il club e la città, fermo restando che Gori sta disputando un ottimo campionato ed è giusto resti il titolare. Sarà poi fondamentale che il club non ceda nessuno degli atleti protagonisti nel girone di andata, se poi dovesse arrivare un attaccante prolifico sarebbe tutto di guadagnato". Speranzoso Giovanni Plottegher: "Credo che lo Spezia abbia bisogno di un centrocampista offensivo che verticalizzi l’ultimo passaggio e si inserisca per fare gol.