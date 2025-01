Sport.quotidiano.net - Futsal, Coppa di C1. Pro Patria, è una finale amara. La sconfitta arriva ai rigori

Sfuma ai calci di rigore il sogno della ProSan Felice di coach Lorenzo Greco (foto)di mettere in bacheca il primo titolo. I giallorossi si arrendono dal dischetto nelladelladi C1 giocata a Guastalla di fronte ai piacentini del Baraccaluga. Non erano bastati né i 40’ regolamenteri terminati 2-2 né i due supplementari da 5’ ciascuno finiti sul 3-3 per decidere il vincitore, che avrebbe staccato anche il pass per la fase nazionale della. Dal dischetto errori fatali di Terranova (alto) e Garofalo (parato), Benatti ha parato un tiro dei piacentini, cheti sul 3-2 all’ultimo tiro hanno trovato con Mello il gol del definitivo 7-6. La gara, che vedeva di fronte le prime due della classe anche in campionato, non ha deluso le attese. La Pro, coi rientri di Garofalo e Gaglio rispetto alla semi, ha sempre dovuto inseguire.