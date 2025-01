Bergamonews.it - Foppolo, auto precipita in una scarpata con a bordo donna incinta e bimbo di un anno

. Grande paura nel pomeriggio di lunedì (6 gennaio), quando intorno alle 16 un’ta in unaper decine di metri. Aunadi 33 annie una bambina di un.La vettura si era fermata su uno dei tornanti di via Bareghetti, sulla strada che conduce ai comprensori, per poter montare le catene, quando una Peugeot a seguito di un tamponamento a catena, dovuto probabilmente a del ghiaccio sulla carreggiata un centinaio di metri prima, l’ha urtata provocandone la caduta.Il papà, 39 anni, stava installando le catene sulle ruote ed è riuscito a spostarsi in tempo, ma ha visto la compagna e il figlio cadere adella macchina.Fortunatamente i due non dovrebbero essere stati feriti in modo grave: sul posto sono sopraggiunte due ambulanze, che hsoccorso in codice giallo i coinvolti, un’medica e i vigili del fuoco.