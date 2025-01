Lanazione.it - Firenze, Vincenzo Schettini in scena con ‘La fisica che ci piace’

, 6 gennaio 2025 - Cos’hanno in comune un proiettile e le montagne russe? Perché le fette biscottate cadono sempre dalla parte imburrata? Com’è possibile che gli uccelli appoggiati sui cavi dell’alta tensione non prendano la scossa?, il professore più famoso del web, porta venerdì 10 gennaio al Teatro Cartiere Carrara diil one man show ispirato al suo libro "Lache ci piace", trasformando il palcoscenico in una grande aula scolastica. Inizio ore 21. I biglietti – posti numerati da 19,50 a 33 euro - sono disponibili sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). In tutta Italia sono milioni le persone che seguono le lezioni didell’istrionico professor, tra Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e ultimamente anche in TV.