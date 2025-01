Lanazione.it - Federazione anarchici italiani. La festa per gli ottant’anni di storia

Si è concluso oggi nei locali dell’ex San Giacomo il trentaduesimo congresso della Fai, lache in Italia raccoglie circa un migliaio di simpatizzanti racchiusi in oltre venti gruppi e individualità. L’appuntamento è stato organizzato a Carrara in occasione dell’ottantesimo anno di Fondazione del Fai, che si è costituito proprio nella città del marmo durante il congresso del 19 settembre 1945. "Per noi è un onore che tutti i compagni e la Commissione di corrispondenza abbiano scelto Carrara per il congresso – commenta Tiziano Menconi a nome dalla Fai di Carrara –, una città ricca dicon alle spalle secoli di anarchia". Nel corso del congresso sono stati trattati molti temi di attualità di fronte a una cinquantina i partecipanti tra pubblico e relatori, tra cui Emilio Penna membro uscente della Commissione corrispondenza di Torino.