Notizie.com - Epifania, l’omelia di Papa Francesco: “Dio ci chiama a promuovere la cultura dell’accoglienza e sogna la pace”

, le parole dia San Pietro: “Dio cila”.“La stella, che in cielo offre a tutti la luce, ci ricorda che Dio, facendosi uomo, viene nel mondo per incontrare ogni uomo e ogni donna della Terra, a qualsiasi etnia, lingua e popolo appartenga”.di: “Dio cilala” (Ansa Foto) – notizie.comCosì,, durantenella Basilica di San Pietro, in occasione della messa per l’, celebrata con trentotto cardinali, trenta vescovi e duecento sacerdoti.Dio “cia mettere al bando qualsiasi forma di selezione, di emarginazione e di scarto delle persone. E a, in noi e negli ambienti in cui viviamo, una forte, in cui alle serrature della paura e del rifiuto, si preferiscano gli spazi aperti dell’incontro della condivisione e dell’integrazione”.