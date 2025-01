ElezioniUe a Musk | serve uso corretto X

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.43 A proposito delle presunte interferenze di X nello spazio politico europeo, un portavoce della Commissione Ue spiega: "Quando hai una piattaforma", come nel caso di,"devi assicurarti che operi entro i limiti legali e che non sia usata in modo improprio"durante elezioni. "Il Digital Service Act non censura contenuti", ma ci sono "alcuni limiti". Poi:"Non abbiamo ricevuto comunicazioni di possibili accordi tra governo italiano e SpaceX.Italia è Paese sovrano". Intantorilancia:"Pronti a fornire all'Italia la connettività più sicura".