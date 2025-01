Metropolitanmagazine.it - Ecco chi sono i cinque co-conduttori di Sanremo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nei giorni scorsi abbiamo scoperto che molto probabilmente tra ico-di, ci saranno Mahmood, Annalisa, Geppi Cucciari e Serena Rossi e oggi si è aggiunto anche il nome di Katia Follesa. “Dopo le comiche Virginia Raffaele, Teresa Mannino e Chiara Francini, sarà la volta di Katia Follesa: a quanto si apprende sarà con Carlo Conti una delle serate del prossimo Festival di(11-15 febbraio). – si legge su Quotidiano Nazionale – Da ‘Zelig a Lol’, passando da ‘Comedy Match’: questisolo alcuni dei programmi che hanno visto protagonista la comica di Giussano. Follesa iniziato la carriera negli anni 2000, partner di Valeria Graci del duo Katia & Valeria, consacrato da Zelig. Ha anche condotto diversi programmi su Real Time e Nove, come ‘Junior Bake Off Italia’, ‘D’amore e d’accordo’, ‘Cake star – Pasticcerie in sfida’.