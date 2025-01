.com - È tempo di saldi: Galaxy Book4 Edge scontato di oltre 700€

Leggi su .com

disu Amazon,di Samsung èdel 42% pari ain meno sul costo ufficiale.Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo.LG OLED evo 65” scontata di 800€ e smart TV 55? solo 380€di Samsung èdel 42% Acquista su AmazonSamsung Laptop, Display da 14?, Windows 11, Snapdragon Elite X, 16GB RAM, 512GB SSD, Sapphire Blue Versione italianaPrezzodel 42%: 989,72€ invece di 1.699€ Acquista su AmazonSteelSeries Arctis Nova Pro – Cuffie da gaming wireless multi-sistema – Driver magnetici al neodimio – Cancellazione attiva del rumore – Infinity Power System – Mic ClearCast Gen 2 – PC, PS5, PS4, MobilePrezzodel 18%: 313,41€ invece di 379,99€ Acquista su AmazonCorsair iCUE 2000D RGB AIRFLOW Mini-ITX PC Case – Mini-ITX Form-Factor – Pannelli in rete d’acciaio – Supporto GPU a tre slot – 3 ventole AF120 RGB SLIM incluse – Controller Nodo di illuminazione iCUEPrezzodel 50%: 78,60€ invece di 157,04€ Acquista su AmazonLogitech MK270 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, Layout Inglese QWERTY – NeroPrezzodel 42% 27,83€: invece di 47,99€ Acquista su AmazonKingston DataTraveler Micro Drive Flash USBe 256GB 200MB/s Metallo USB 3.