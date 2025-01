Quifinanza.it - Disdetta canone Rai in caso di cambio di residenza

IlRai è l’imposta sul possesso della televisione che viene pagata in modo automatico, ormai da alcuni anni, da tutti coloro che sono titolari di un contratto di fornitura elettrica. È possibile richiederne l’esenzione se si appartiene a specifiche categorie o se non si possiede un apparecchio che può ricevere i canali televisivi.Deve invece essere richiesta laindidise si trasferisce in una casa in cui non si intende guardare la tv. Vediamo quali sono i passaggi.Perché tutti devono pagare ilRaiIl costo delRai è annuale e rateizzato e viene calcolato per ogni famiglia anagrafica. Chi è tenuto effettivamente a pagare questa tassa è l’intestatario di un contratto di fornitura elettrica, il titolare della bolletta della luce. Da qualche anno, come stabilito dal decreto legge 208/2015, è l’unico metodo di pagamento previsto e ilviene addebitato direttamente in bolletta.