Lanazione.it - Bando aeroporto Cinquale, il Comune proroga i termini per presentare domanda

Massa, 6 gennaio 2025 – Nuovaper ildi affidamento della concessione dell’Massa. Ilha infatti comunicato che su richiesta di alcuni operatori economici, iper la presentazione delle offerte relative alin oggetto sono statiti di ulteriori 10 giorni e quindi i nuovisono il 20 gennaio alle 7 il termine ultimo per la presentazione delle offerte mentre la gara verrà aperta lo stesso giorno alle 10.30. L’Amministrazione ha ritenuto di dover procedere all’affidamento in concessione per la durata di anni 15 dell’tramite esperimento di gara interamente svolta tramite la piattaforma telematica ’Portale Appalti Maggioli’ con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.