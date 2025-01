Addio al Milan il patron ha svelato tutto | l’annuncio

Leggi su Sportface.it

Il calciatore è pronto a lasciare ilsenza aver mai esordito in partite ufficiali. Lo ha annunciato il presidente Fabrizio Corsi dell’EmpoliLa sessione di calciomercato invernale è ufficialmente iniziata, i club di Serie A potranno operare fino al 3 febbraio per migliorare gli organici ed ottenere gli obiettivi stagionali. L’Empoli del presidente Fabrizio Corsi, però, guarda oltre e ha già annunciato un acquisto a titolo definitivo da finalizzare nella prossima sessione estiva di calciomercato. Si tratta del portiere colombiano Devis Vásquez dal.Il ventiseienne, classe ’98, è tra i maggiori protagonisti della rosa guidata da Roberto D’Aversa, il quale lo ha sempre schierato titolare in Serie A. L’estremo difensore sta ripagando la fiducia dell’allenatore a suon di interventi, ottime prestazioni che hanno portato – ad oggi – a cinque il numero di clean sheet in diciannove incontri di campionato disputati.