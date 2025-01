Lettera43.it - Trump accoglie Meloni a Mar-a-Lago: «Leader forte, ha preso d’assalto l’Europa»

Donaldha accolto la premier italiana Giorgianella sua residenza a Mar-a-per un incontro lampo e non annunciato. «È molto emozionante, sono qui con una donna fantastica che ha davvero», ha detto il tycoon agli ospiti riuniti nel salone. Tra loro anche Marco Rubio, senatore della Florida e segretario di Stato che, dando il benvenuto alla premier, l’ha definita «un’ottima alleata e un». Durante la sua visita, nata nel riserbo più assoluto,ha parlato anche del caso di Cecilia Sala, la giornalista italiana detenuta in Iran dal 19 dicembre. Il New York Times ha scritto che «Teheran ha arrestato spesso stranieri e individui con doppia cittadinanza per scambiarli con denaro e altre persone» e che «una persona informata sull’incontro ha detto che la premier ha premuto aggressivamente per questo».