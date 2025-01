Salute, ecco il nuovo tampone nasale capace di distinguere tra i diversi tipi di asma

Leggi su Ildenaro.it

Sviluppare unpediatrico in grado di diagnosticare gli endodi asma nei bambini. A questo obiettivo e’ stato orientato uno studio, pubblicato sul Journal of American Medical Association, condotto dagli scienziati dell’Universita’ di Pittsburgh. Il team, guidato da Juan Celedon, Molin Yue e Kristina Gaietto, ha ideato un approccio non invasivo per individuare il tipo di asma dei piccoli pazienti. Questo strumento, commentano gli esperti, potrebbe aiutare i medici a prescrivere farmaci in modo piu’ preciso e spianare la strada alla ricerca verso trattamenti migliori per idi asma meno studiati, che finora sono stati difficili da diagnosticare con precisione. Nell’ambito dell’indagine, i ricercatori hanno raccolto campioni nasali di 459 giovani pazienti. I ragazzi portoricani e afroamericani, su cui si basava principalmente il lavoro, presentano tassi piu’ elevati di asma e hanno maggiori probabilità di morire a causa di questa malattia rispetto ai loro coetanei caucasici non ispanici.