Oasport.it - Salto con gli sci: Schimd batte Prevc e conquista Villach, per Lara Malsiner buona performance

Leggi su Oasport.it

Quarta vittoria stagionale per Katharina Schmid, ex Althaus. Dopo aver disputato un Two Nights Tour che l’ha vista terza nel complesso, la tedesca torna a vincere in Coppa del Mondo dicon gli sci e rinnova il duello con Nika.Stavolta è la slovena a cedere: dopo una prima serie da 99 metri e 139.2 punti sull’HS98 dicontro i 95.5 e 132.2 della tedesca, è la nativa di Oberstdorf ad approfittare di un secondoa livello praticamente identico rispetto al primo, solo un po’ più lungo (97 metri) e di una contemporanea decisa flessione dell’avversaria per farcela: 264.7 contro 260.2. E un po’ d’influenza l’ha senz’altro avuta la discesa da stanga 9 a stanga 8 di.Distanti tutte le altre, a partire da colei che completa il podio, l’austriaca Jacqueline Seifriedsberger, che con 251.