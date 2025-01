Ilgiorno.it - Piscina Scarioni occupata da 2 mesi. Un piano per aiutare i “senza casa“

Leggi su Ilgiorno.it

di Marianna VazzanaMILANO"Ho 27 anni, sono del Mali. Ora sto andando al lavoro, ad Abbiategrasso". Dal quartiere Niguarda raggiungerà la stazione ferroviaria con il suo monopattino elettrico. Dopo, farà lo stesso viaggio al contrario. Ma non ha unada cui partire e a cui tornare: il cancello che spalanca è quello della, chiusa dal 2018 in attesa di riqualificazione e dallo scorso 26 ottobreda una quarantina didimora. Lavoratori stranieri precari: rider, magazzinieri, addetti alle pulizie che a Milano non possono permettersi un alloggio a prezzi di mercato e non hanno trovato alternative accessibili. Come questo ragazzo del Mali. Il rifugio l’hanno trovato nel centro balneare dismesso, supportati dalla rete solidale “Ci siamo“. Qui vivono facendo i conti con il freddo pungente.