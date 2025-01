Pronosticipremium.com - Pioli torna sull’addio al Milan: “Ho capito che era finita dopo la sconfitta a Roma”

sembrano essere legate da un destino non di certo favorevole per quel che riguarda gli allenatori rossoneri. È infatti storia recentissima l’esonero dalla panchina del Diavolo per Paulo Fonseca, al quale è subentrato il connazionale Sergio Conceicao, che si è presentato con un’importante vittoria in rimonta ai danni della Juventus in semifinale di Supercoppa Italiana.A far saltare il tecnico portoghese è stato il pareggio per 1-1 a San Siro contro la, ennesimo risultato non in linea con le idee della società, che ha così deciso di concluderne in anticipo l’esperienza rossonera. Non si tratterebbe però della prima volta che i colori giallorossi abbiano fatto male ad un allenatore del, con l’addio di Stefanoche sarebbe legato proprio ad una sfida con ilini.