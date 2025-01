Biccy.it - Piano di Lorenzo contro Helena: “Paura che impazzisca”

Leggi su Biccy.it

Ieri sera alcuni gieffini si sono messi d’accordo per parlare in gruppo nel caso che il Grande Fratello decidesse di non squalificarePrestes per il lancio del bollitore. Poco fa due concorrenti sono tornati a parlare di questo, per capire come agire. Chiara Cainelli ha consigliato aSpolverato di esporsi per primo in puntata, per trascinare il resto del gruppo, ma di farlo in maniera prudente per non compromettere il suo percorso nel programma.hache questa cosa possa sembrare un complotto e che questa sorta diin qualche modo danneggi solo lui.Spolverato sul suo: “Anche a scuola facevo i picchetti ed eravamo in pochi”.“Lo so che magari se io parto tutti potrebbero farsi indietro, che scatole questa roba. Devo tirarli in ballo io? Ma a quel punto sembra che po io stia facendo una roba complottista.