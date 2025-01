Omicidio Piersanti Mattarella fratello del Presidente della Repubblica indagati Madonia e Lucchese

Leggi su Dayitalianews.com

I due sono già entrambi detenuti all’ergastoloGlinell’ambito delle nuove indagini sull’delRegione siciliana,, sarebbero i due killer di Cosa Nostra Antonino, e Giuseppe.Secondo l’inchiestaprocura palermitana, come affermano Lae La Stampa, a sparare il 6 gennaio 1980 adelSergio, sarebbe stato materialmente Nino, figlio del potentissimo boss mafioso Ciccio., detto Lucchiseddu, avrebbe fatto, invece, da autista.I due hanno commesso decine di omicidi, tra cui la strage di via Isidoro Carini in cui vennero uccisi il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.