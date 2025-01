Ilnapolista.it - Napoli-Chiesa: gli azzurri proveranno a prenderlo in prestito con diritto di riscatto (Footmercato)

Leggi su Ilnapolista.it

La carriera di Federicoal Liverpool sembra essere a un punto morto. E la finestra di mercato invernale potrebbe riservare sorprese per l’ex Juventus. Tra le squadre interessate all’esterno c’è ilin pressing su: nei prossimi giorni presenterà un’offerta dial LiverpoolSecondo quanto riportato da:Federico, su consiglio del tecnico della nazionale Luciano Spalletti, punta a un ritorno in Italia sotto forma diper rilanciare la sua carriera. Secondo le nostre informazioni, ilera in pole position, ma l’operazione non sembra semplice. Infatti, lo stipendio difissato a circa 7,5 milioni di euro netti a stagione è un fattore significativo che ostacola la facilità delle trattative. Ma ilfarà una prima offerta al Liverpool per assicurarsi il giocatore.