Movieplayer.it - Muore Jeff Baena, regista e marito di Aubrey Plaza

È scomparso lo sceneggiatore eindipendente, all'età di 47 anni. Era ildell'attriceindipendente edi, è morto all'età di 47 anni. Sceneggiatore eè noto per aver firmato commedie anticonformiste come The Little Hours e Life After Beth. Un portavoce diha confermato la sua morte. Secondo l'ufficio del coroner della contea di Los Angeles, il corpo dell'artista è stato trovato venerdì 3 gennaio in una residenza a Los Angeles. Al momento, la causa del decesso non è stata resa nota. Secondo le prime indiscrezioni riportate da TMZ, l'uomo si sarebbe impiccato. La vita e la carrieraera sposato con, .