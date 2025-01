Sport.quotidiano.net - Monza-Cagliari 1-2: Zortea e Piccoli firmano il blitz salvezza dei rossoblù

, 5 gennaio 2025 –preziosissimo in chiaveper ilche sbanca l’U-Power Stadium battendo 2-1 unsempre più solo in fondo alla classifica e uscito tra i fischi del pubblico amico. E dire che le cose sembravano essersi messe in discesa per gli uomini di Bocchetti, passati in vantaggio al 6’ con il rigore trasformato da Caprari. Immediata è però arrivata la replica delche ha pareggiato al 21’ con la bordata die ha preso in mano le redini del match, piazzando poi la zampata del sorpasso grazie aal 56’. Passati il vantaggio e rimasti in superiorità numerica per l’espulsione di D’Ambrosio al 63’, gli isolani hanno definitivamente sciolto le briglie e tenuto a bada unche soltanto nei secondi finali – dopo aver rischiato di subire il 3-1 con il palo colpito da Lapadula (il secondo montante colpito daidopo quello scheggiato a inizio gara da Felici) – sono andati vicini al pari con un velenoso tiro-cross di Birindelli.