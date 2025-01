Pianetamilan.it - Milan, Vieri: “Conceicao non fa sconti. Ecco cosa chiede. Sul derby…”

Christian, detto Bobo,ha parlato a 'Il Corriere della Sera' del derby di domani sera tra Inter evalido per la finale della Supercoppa italiana 2025. Tra la vittoria dei rossoneri con la Juventus,aspettarsi dalla finale e un parere su Sergiole parole del doppio ex. «Sulla carta dici Inter, ma il recente precedente in campionato insegna che certe partite non hanno pronostico. Il derby mette sul piatto motivazioni ed energie che a volte vanno oltre al valore oggettivo delle squadre». «Fino al 70’ di fatto non c’è stata quasi partita, ma l’uno-due del, a prescindere da come sia maturato, non mi ha sorpreso più di tanto, perché in rosa ci sono qualità importanti. Fra tanti problemi e cambiamenti, poi, emerge il dato più importante per: ilè vivo».