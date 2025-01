Noinotizie.it - Martina Franca: stasera “Blues for Pino”

Di seguito il comunicato:Un omaggio al grandeDaniele, a 10 anni dalla sua scomparsa, con i suoi musicisti storici e una guest star d’eccezione, Raiz.Questo proporrà “for” il concerto tributo in scena domenica 5 gennaio (sipario alle 21) sul palco del Teatro Nuovo promosso da Barley Arts e dalla Kidi Management nell’ambito dell’edizione 2025 del “Donkey Art Festival“. Un appuntamento imperdibile non solo per i numerosissimi fans dell’immenso cantautore napoletano ma per tutti gli amanti della grande musica dal vivo.Il concerto nasce da un’idea del chitarrista Osvaldo Di Dio, con l’intento di riportare sul palco i grandi classici deldi, arricchiti da nuove interpretazioni e ospiti d’eccezione. Da “Je so’ pazzo” a “Yes I know my way“, ogni canzone offrirà una prospettiva inedita, fondendo iltradizionale con l’anima napoletana cheha sempre espresso in modo unico.