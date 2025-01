Spazionapoli.it - L’ultimo straziante saluto di Conte al piccolo Daniele: “L’amore in un sorriso” – FOTO

Leggi su Spazionapoli.it

Ultime Calcio Napoli – Antonioha dedicato un ultimosui social altifoso, venuto tragicamente a mancare ieri Tra le ultime calcio Napoli di queste ore, abbiamo dovuto riportare anche la tragica scomparsa del, il tifoso che da tempo combatteva contro un brutto male che lo ha portato via nella giornata di ieri. Diversi sono stati i messaggi di addio arrivati in queste ore, soprattutto sugli account social ufficiali del calciatori partenopei.Questa mattina, pochissimi istanti fa, anche Antonioha voluto salutare per un’ultima volta. Attraverso una storia sul proprio profilo Instagram, il tecnico del Napoli si è unito agli altri tesserati del Napoli che hanno voluto fare unfinale al giovanissimo sostenitore che oggi non c’è più.