Le manovre di mercato della capolista. Grosso potrebbe riabbracciare Gelli. Ipotesi Salernitana per Caligara

Le uscite, certo, di cui abbiamo dato conto ieri. Ma ildel Sassuolo, a sentire radio, ‘squillerà’ anche in entrata, con il ds neroverde Francesco Palmieri che avrebbe messo nel mirino due pezzi da novanta come Francescodel Frosinone per la mediana e Andrea Adorante per l’attacco. Fantacalcio? Per il secondo – sul quale c’è anche il Pisa, che alla Juve Stabia, con cui fin qua Adorante ha fatto 8 gol in 18 presenze, cederebbe Bonfanti – forse sì, ma il primo sembra essere pista ‘calda’, anche considerato che i neroverdi, oltre a Kumi, per ‘risistemare’ la mediana sarebbero pronti a cedere anche Fabrizio, sul quale ci sono richieste proprio da quellacontro la quale il Sassuolo comincia il 2024. I campani – che ieri hanno presentato il neoallenatore Roberto Breda – puntano ad una rifondazione e pensano (anche) al mediano ex Ascoli, che a Sassuolo non sta trovando troppo spazio, confinato in 5 presenze per poco meno di 400’ totali giocati finora.