Agi.it - La solitudine aumenta il rischio di malattie croniche e ictus

AGI - Laespone a untomaggiore percardiache,e a una maggiore suscettibilità per infezioni. In buona sostanza le interazioni sociali - gli amici, i familiari, il legame con l'ambiente - 'immunizzano', irrobustiscono le naturali difese dell'organismo, potenziano la salute, mettendo al riparo dalla possibilità di manifestarecardiache,e diabete di tipo 2. È quanto suggerisce un nuovo studio di ricercatori inglesi dell'Università di Cambridge e cinesi, dell'Università di Fudan, pubblicato oggi sul Nature Human Behaviour. Lo studio, che ha analizzato le proteine in campioni di sangue di oltre 42.000 adulti, tra 40 e 69 anni, reclutati nella UK Biobank, fornisce ulteriori prove che l'isolamento sociale e laimpattano sulla salute, peggiorando le condizioni generali di coloro che vivono 'lontano dal mondo', esponendo alla possibilità di morte prematura.