La Fortitudo fa festa | piega 87-81 la regina di A2 Udine

Bologna, 5 gennaio 2025 – Il desiderio, si sa, può far più miracoli dei muscoli. Première del 2025 per ladi coach Attilio Caja, priva del trio Sabatini-Menalo-Gabriel (per l’americano lesione al menisco mediale, che richiederà un intervento chirurgico), che nell’ultima giornata del girone d’andata fa la sua Gioconda eladi A287-81 al termine di una bagarre di gambe e di cuore. Il più grande visto quest’anno. Il giro di boa arriverà il prossimo weekend, con la sfida casalinga contro Cremona, anticipata a sabato 11 (palla a due ore 20,30): all’andata i biancoblù si imposero al PalaRadi 70-79. La cronaca Inizio ad armi pari fra le due compagini, con Battistini e Mian a far detonare il ‘Madison’, prima dei tre tiri pesanti a firma di Alibegovic e Hickey che danno ail 7-11 scollando le maglie difensive dei padroni di casa.