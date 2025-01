Thesocialpost.it - Jennifer Aniston svela il segreto della sua bellezza: “Bevo il colostro al mattino con acqua a temperatura ambiente e un limone spremuto dentro”

Leggi su Thesocialpost.it

, in una recente intervista a People, ha condiviso i suoi rituali per mantenere il corpo e la mente in forma a 55 anni. L’attrice, nota per il suo stile di vita salutare, hato abitudini e consigli che la aiutano a sentirsi al meglio.Leggi anche: L’attrice Gal Gadot rivela: “Operata d’urgenza al cervello durante la gravidanza”Ile la routine delLa star inizia la giornata bevendo il, un liquido ricco di immunoglobuline e cellule immunitarie. Lo consuma cone succo di unintero. Inoltre, pratica sport, preferibilmente al, per mantenere alto il livello di energia. “Nei mesi più freddi metto in infusione un cucchiaino di zenzero, noto per i suoi benefici sulla digestione e sul sistema immunitario, e aggiungo una goccia di miele di Manuka.