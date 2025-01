Game-experience.it - Gotham Knights è in arrivo su Nintendo Switch 2? Indizi da uno sviluppatore

Leggi su Game-experience.it

Secondo voci recenti,, il gioco d’azione cooperativo ambientato nell’universo DC, potrebbe essere rilasciato per2. L’indiscrezione arriva da un curriculum di unche ha lavorato al gioco, il quale menziona due piattaforme non ancora annunciate. Una di queste sembra essere legata alla prossima console di.Ricordiamo che già nel 2023era stato classificato perin diverse regioni, ma da allora non sono emerse ulteriori notizie. Le difficoltà tecniche riscontrate durante il lancio su PS5 e Xbox Series XS avevano sollevato dubbi sulla possibilità di un porting per la console attuale di. Tuttavia, si ipotizza che la versione per1 sia stata abbandonata in favore di un’ottimizzazione per2.Tornando alla novità della giornata, come scoperto da Doctre 81 (grazie a VGC), unoha rivelato nel suo curriculum di aver lavorato asu due piattaforme non annunciate.