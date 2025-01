Ilrestodelcarlino.it - Fabriano-Jesi, un derby "fratricida". In palio molto più degli sfottò

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Comincia l’anno, la prima partita del 2025 coincide con il ‘clasico’ di casa nostra - ildelle Marche - e con l’ultima giornata del girone d’andata (da quest’anno la novità del calendario ‘rivoluzionato’, ildi ritorno al PalaTriccoli andrà in scena il 9 marzo). Di sicuro i 2 instasera al PalaChemiba di Cerreto (palla a due alle 18, dirigono Francesco Di Luzio di Milano e Andrea Marianetti di Chieti) valgono qualcosa in più di campanile, rivalità,che non fanno classifica ma, almeno per qualche ora la felicità dei tifosi della squadra che se li aggiudica. Cassiere del Palachemiba (omologato per 921 posti) contento a metà, garantito il tutto esaurito ma vuoi mettere giocare nel palasport di casa. Una ottantina i posti riservati ai supporter ospiti, Squadre divise da 4 punti in classifica, in trasferta la General Contractor viaggia con un confortate 4 vinte 5 perse, sulle tavole ‘amiche’ la Ristopro fa registrare un più che accettabile (6 -3).