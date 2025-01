Calciomercato.it - Derby Roma-Lazio, tensione nel prepartita ma niente scontri. All’Olimpico anche Montella | VIDEO CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

La Polizia ha tenuto sotto controllo e scongiurato eventuali contatti tra tifoserie e ha sequestrato diversi oggetti contundentidi straordinaria importanza quello che si gioca questa sera allo stadio Olimpico tra, per la classifica come per il morale di entrambe le squadre, divise da ben 15 punti in graduatoria. Una stracittadina da sempre sentitissima, ma tutte sono a modo loro sono speciali. Quella di oggi, che apre il 2025 ma chiude il girone di andata, segnail ritorno all’orario serale, le 20.45, per stessa scelta di Questura e Prefetto che non hanno chiesto l’anticipo sperando in una “prova di maturità” da parte di tutti.– calciomercato.itNeltensioni ce ne sono state, con parecchie armi e oggetti contundenti sequestrati dalle forze dell’ordine.