David Fincher avrebbe potuto dirigere un film di Harry Potter e sarebbe stato inquietante

Nel corso della sua lunga carriera da regista, il registaassociato a molti progetti che in seguito hanno cambiato direzione o non sono mai stati realizzati. Ma durante una recente intervista per promuovere la prossima riedizione in 4K del suodi successo Seven,ha rivelato un franchise per il quale erapreso in considerazione e che non è andato avanti dopo aver presentato la sua interpretazione:. “Mi èchiesto di entrare e parlare con loro di come avrei fatto ‘’“, ha dettoa Variety.“Ricordo di aver detto, ‘Non voglio semplicemente fare la versione pulita di Hollywood. Voglio fare qualcosa che assomigli molto di più a ‘Shakespeare a colazione’, e voglio che sia un po’’“. Ha detto che la Warner Bros.