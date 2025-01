Ilrestodelcarlino.it - "Così mando avanti una fattoria da Oscar"

E’ in località di Quarantoli di Mirandola, in un podere noto come "Guagnellina" accanto alla storica Pieve romanica medioevale, l’impresa agricola modello emiliano-romagnola che si è aggiudicata nelle settimane scorse, prima delle festività natalizie, l’Green nella categoria "L’impresa che cresce". Si tratta di un importante premio annuale, istituito da Coldiretti Emilia-Romagna e Giovani Impresa Emilia-Romagna, che vuole essere riconoscimento ed incentivo per giovani under 41 che si dedicano alla campagna, portando innovazione. A ritirare il premio è stata la dottoressa Silvia Ferrarini, laurea in Scienze e tecnologie alimentari, che dopo un’esperienza lavorativa in un’industria agroalimentare, ha deciso di portare le sue competenze nell’azienda di famiglia diventandola terza generazione dopo Orazio, il capostipite, e i figli Lorenzo e Paolo.