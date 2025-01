Sport.quotidiano.net - Cividale Vuelle Pesaro 97-86, stop alla striscia vincente

5 gennaio 2025 -chiude controladi 5 partite vinte consecutivamente. Esce sconfittaper 97 a 86. Una gara comunque molto equilibrata mafine ha contato la maggiore organizzazione di gioco della formazione guidata da Pillastrini. Chiave della partita la difesa su Hamad della squadra di casa perché ha chiuso negli ultimi dieci di gioco tutte le strade al centro dell'areaguardia pesarese. Una serie di conclusioni in terzo tempo con schiacciata che avevano riportato la Carpegna Prosciutto sotto di tre puntifine del terzo quarto. E senza i punti di Ahmad la squadra di Leka è andata in difficoltà tanto che il tecnico pesarese ha dovuto mandare in campo anche Petrovic nel finale per cercare di avere punti pesanti. Ma la fortuna non ha baciato il tiro dell'ala grande biancorossa che nel finale ha collezionato 1 su 3 dlinea da tre punti.