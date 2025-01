Pianetamilan.it - Borghi: “Fonseca? La piazza lo saluta con onore. Si è fatto apprezzare per…”

Leggi su Pianetamilan.it

Il giornalista di Sky Sport, Stefano, ha commentato l’esonero di Paulo, ormai ex allenatore del Milan. Ecco le sue dichiarazioni riguardo al tecnico portoghese e alla sua avventura in rossonero. «hal’impresa di farsi sempreper quello che ha detto,, per come si è posto. Lalocon. Per le dinamiche e le abitudini di questo calcio può starci l’esonero diperché i problemi ci sono stati e i risultati in campionato non sono stati buoni». La decisione di esonerare, pur nel rispetto per il suo lavoro e il suo comportamento, conferma le dure leggi del calcio moderno, dove i risultati immediati sono spesso più importanti di tutto il resto. Nonostante l'approccio positivo e l'impegno del tecnico, il Milan hafatica a raccogliere punti e a trovare continuità in campionato.