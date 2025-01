Oasport.it - Bob a 2, Lisa Buckwitz beffa Laura Nolte a Winterberg e si rilancia nella corsa al titolo

Dominio tedesco in casa. Tripletta per le atlete teutonichegara di(Germania) valevole per la Coppa del Mondo di bob a 2 femminile 2024-2025. Sul budello della Renania Settentrionale-Vestfaliapiazza il colpaccio (dopo aver vinto anche ieri nel monobob) davanti ae Kim Kalicki e siin chiave Sfera di Cristallo.A questo punto la classifica generale vede al comando ancoracon 660 punti contro i 627 di(-33 lunghezze) ed i 610 di Kim Kalicki (-50). Più distanti Melanie Hasler (536) e Kaillie Humphries (520).ha fatto sua la gara con il tempo complessivo di 1:54.01 (prima manche in 57.25 e straordinaria seconda in 56.76) andando a rimontare ere la connazionale(56.94 e 57.08) per un solo centesimo, mentre completa il podio l’ennesima padrona di casa, Kim Kalicki, (57.