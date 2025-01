Oasport.it - Australian Open 2025, gli italiani presenti nei tabelloni di qualificazione

Leggi su Oasport.it

Definito il percorso. È stato effettuato nella notte italiana il sorteggio del tabellone delle qualificazioni uomini e donne degli. Lo Slam prenderà il via dal 12 gennaio, relativamente al main draw, mentre dal 6 al 9 del mese citato vi saranno gli incontri del tabellone cadetto per definire i tennisti che saranno al via del Major dalla porta principale.Analizzando la situazione in casa Italia dal versante maschile, sono sei gli azzurri a rispondere presente. Mattia Bellucci affronterà l’o Pavle Marinkov e non ci sono precedenti tra loro, mentre assisteremo al derby tricolore tra Francesco Passaro e il rientrante nel circuito Giulio Zeppieri, dopo il periodo di stop per problemi al polso e l’operazione. A definire il quadro Matteo Gigante opposto al dominicano Nick Hardt, Gianluca Mager contro l’americano Brandon Holt e Federico Arnaboldi contro il cinese di Taipei, Chun-Hsin Tseng.