Aggredisce medico ospedale arrestata

12.06 Una donna di 41 anni è statadai carabinieri per aver aggredito unospedaliero. Lo zio era al pronto soccorso del Cto di Napoli e la 41enne ha prima minacciato la dottoressa di turno lamentandosi della lunga attesa, poi è passata all'aggressione. La 41enne, già nota alle forze dell'ordine, è accusata di lesioni, violenza e minaccia a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio.Denunciati per minaccia altri 3 parenti che erano con lei. La dottoressa ha subito lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.