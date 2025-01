Ilrestodelcarlino.it - Vulcanelli di fango, continuano i lavori nell’area naturalistica

E’ stato ultimato il primo intervento per la realizzazione di un punto di accesso con passerella al parco deididi Monteleone di Fermo, l’intervento per realizzare in paese un vero e propri parco a tema con finalità turistiche e divulgative partirà entro la primavera. Nelle ultime settimane si sono conclusi iper la nuova struttura in legno e passerella in località Santa Maria in Paganica, ora manca solo il collaudo e sarà aperta al pubblico. "Questo primo intervento – spiega Marco Fabiani, sindaco di Monteleone di Fermo – per un valore complessivo di circa 70.000 euro realizzato con fondi regionali, è di fatto la porta di accesso a quello che sarà il futuro parco a tema dedicato aidi". L’Amministrazione circa un anno fa aveva presentato un progetto molto articolato per riqualificare e rendere più fruibile la zona: idisono un fenomeno geologico che ogni anno porta nel piccolo borgo dell’entroterra scolaresche, curiosi, ma anche ricercatori e geologi.